FOREN 2026: Transelectrica accelerează tranziția energetică. Virgiliu Ivan: „Am pus în funcțiune 1.000 MW într-o singură lună”

Publicat 15 iun. 2026, 10:59 Actualizat 16 iun. 2026, 15:25

Rolul strategic al Transelectrica în asigurarea stabilității Sistemului Electroenergetic Național a fost evidențiat în cadrul FOREN 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului energetic din Europa Centrală și de Est. La Neptun, directorul Dispecerului Energetic Național, Virgiliu Ivan, a prezentat rezultatele recente ale Operatorului de Transport și Sistem și provocările gestionate într-o perioadă de transformări accelerate.

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