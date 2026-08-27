Nicolae Vlahu (senator AUR): „ÎCCJ respinge definitiv șase recursuri ale Guvernului Bolojan. România nu mai poate fi ținută captivă de un Guvern demis”

Senatorul AUR Nicolae Vlahu atrage atenția că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care au fost respinse definitiv șase recursuri ale Guvernului împotriva suspendării a șase dintre cele 11 hotărâri contestate, mențin, în această etapă procesuală, îndoielile serioase cu privire la legalitatea acestor acte și susține că, după 114 zile de la demiterea Guvernului, Ilie Bolojan trebuie să înceteze să se agațe de putere și să lase România să își găsească un Guvern legitim, stabil și responsabil.
„Încă o lovitură pentru Ilie Bolojan și pentru un Guvern care pare să fi pierdut complet contactul cu realitatea, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv șase recursuri ale Executivului împotriva soluțiilor prin care au fost suspendate șase dintre cele 11 hotărâri de Guvern contestate. Aceste soluții nu echivalează cu anularea celor șase hotărâri și nu tranșează încă fondul legalității lor, dar mențin suspendarea până la pronunțarea instanțelor de fond. Acest lucru arată încă o dată cât de grav este modul în care acest Guvern demis administrează România și cât de multă instabilitate produce un om care, deși conduce un Executiv care nu mai beneficiază de încrederea Parlamentului, continuă să se comporte ca și cum ar avea un mandat nelimitat.
Bolojan conduce de 114 zile un Guvern demis și, în loc să înțeleagă că România are nevoie de un Guvern cu legitimitate, cu stabilitate și cu un mandat politic clar, se agață în continuare de scaun și ține întreaga țară captivă într-un provizorat care produce efecte din ce în ce mai grave, iar faptul că hotărâri adoptate de Executiv ajung să fie suspendate, iar recursurile Guvernului împotriva acestor suspendări sunt respinse definitiv, nu face decât să demonstreze cât de mult rău poate produce această încăpățânare politică.
În orice stat normal, un prim-ministru care conduce un Guvern demis și ale cărui acte administrative au ajuns să fie contestate, executarea unora dintre ele fiind suspendată de instanțele de judecată, ar înțelege că este momentul să facă un pas în spate. Bolojan pare însă mai preocupat să își păstreze funcția decât să protejeze România de efectele unei crize politice prelungite, iar fiecare zi în care rămâne în această poziție înseamnă mai multă instabilitate, mai multă nesiguranță și mai multă neîncredere în instituțiile statului.
România nu poate fi condusă la nesfârșit de un Guvern demis, al cărui prim-ministru refuză să accepte că mandatul politic al Executivului său s-a încheiat, iar Bolojan trebuie să înțeleagă faptul că Palatul Victoria nu este proprietatea lui, că funcția de prim-ministru nu este un privilegiu personal și că interesul României trebuie să fie mai important decât orgoliul și ambiția unui om care refuză să plece atunci când ar trebui să o facă, iar Președintele României și partidele parlamentare trebuie să pună capăt acestui provizorat prin formarea unui Guvern legitim, stabil și capabil să răspundă pentru deciziile pe care le ia sau prin organizarea de alegeri care să asigure o majoritate și un guvern stabil până în 2030.
După 114 zile de la demiterea Guvernului său, Bolojan nu mai are nicio justificare pentru a continua să se agațe de putere, iar România nu mai poate suporta consecințele unui Guvern care produce haos, incertitudine și conflicte juridice, motiv pentru care Ilie Bolojan trebuie să facă un pas în spate, iar Președintele României și partidele parlamentare trebuie să pună capăt acestui provizorat prin formarea unui Guvern legitim, stabil și capabil să răspundă pentru deciziile pe care le ia”, a declarat senatorul AUR Nicolae Vlahu.
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