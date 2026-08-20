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ANSVSA mobilizează 50 de experți pentru limitarea unui focar de variolă ovină și caprină

Focar de variolă ovină și caprină

Focar de variolă ovină și caprină

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 17:04
Sursărealitatea.net

Autoritatea a intensificat controalele privind circulația și transportul ovinelor și caprinelor, pentru prevenirea mișcărilor ilegale de animale.

ANSVSA a mobilizat o echipă mixtă formată din 50 de experți și medici veterinari din patru județe, inclusiv București, pentru o amplă acțiune de control în județul Brăila, după confirmarea unui focar de variolă ovină și caprină în localitatea Măxineni.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile locale, patru stâne sunt afectate, cu un efectiv total de 1.562 de ovine.

Echipele de control verifică situația epidemiologică din teren, identifică animalele susceptibile la boală și controlează mișcările de ovine și caprine. Acțiunea se desfășoară pe parcursul următoarelor două zile.

Autoritățile au impus restricții temporare privind mișcarea animalelor și a produselor de origine animală provenite din exploatațiile afectate și din zonele supuse restricțiilor. Sunt desfășurate, de asemenea, controale pentru identificarea exploatațiilor care ar putea avea legătură epidemiologică cu focarul.

ANSVSA a intensificat controalele privind circulația și transportul ovinelor și caprinelor, pentru prevenirea mișcărilor ilegale de animale, considerate una dintre principalele căi de răspândire a bolilor infectocontagioase.

Autoritatea avertizează că neraportarea suspiciunilor, deplasarea neautorizată a animalelor și nerespectarea restricțiilor pot favoriza extinderea bolii. Variola ovină și caprină este o boală virală foarte contagioasă care afectează ovinele și caprinele și necesită intervenția rapidă a autorităților sanitar-veterinare.

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