Elon Musk, recul financiar uriaș: acțiunile Tesla și SpaceX îl trag în jos

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 10:22

Antreprenorul american Elon Musk a pierdut statutul de „trilionar” la mai puțin de două săptămâni după ce devenise prima persoană din lume care depășea acest prag simbolic al averii, potrivit datelor Bloomberg.

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