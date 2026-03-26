Dovada că manipulările grosolane de la televiziunea fugarului Ghiță au gir de la nivel înalt. O realizatoare România TV face training de comunicare la PNL – FOTO

Realizatoarea Anca Alexandrescu a dinamitat campania de discreditare a lui Călin Georgescu pe care a declanșat‑o televiziunea fugarului Sebastian Ghiță. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a prezentat, în exclusivitate, o fotografie în care una dintre moderatoarele cunoscute de la România TV le dă lecții de comunicare oamenilor lui Ilie Bolojan din PNL Timișoara.

„Am primit în această seară o fotografie care dovedește clar cine este în spatele campaniei anti‑Georges de la România TV. Fotografia este făcută în sediul PNL Timișoara, de la un training de comunicare pe care îl susține nimeni alta decât Andreea Crețulescu, moderator la România TV,” a afirmat Anca Alexandrescu. Ședința ar fi avut loc miercuri.

Realizatoarea a amintit că nu este prima dată când PNL este implicat într-o comanpanie legată, într-un fel sau altul, de numele lui Călin Georgescu.

„Așadar, iată că încă o dată PNL se află în spatele unei campanii în numele lui Călin Georgescu, de această dată împotriva lui Călin Georgescu. Data trecută, după cum au arătat datele dezvăluite chiar de fostul președinte Klaus Iohannis, campania ‘Echilibru și verticalitate’ și acel hashtag au fost plătite de către PNL, prin intermediul Kensington Communication. Compania n-a pățit nimic, pe cei de la PNL nu i-a întrebat nimeni nimic, Călin Georgescu are zeci de dosare și a plătit nenumărate amenzi,” a mai precizat jurnalista.

"Iată, astăzi, când toți ne întrebăm de ce, dintr-o dată, televiziunea lui Ghiță s-a întors la 180 de grade, după ce s-au dat suveraniști și îi plângeau de milă domnului Georgescu, avem dovada foarte clară că angajații postului România TV fac training cu organizațiile PNL, ca să-i învețe cum să vă mintă.”

Mai mult, Anca Alexandrescu afirmă că prezența Andreei Crețulescu într-un sediu PNL n-a fost un eveniment singular, ci face parte dintr-o campanie mult mai amplă.

„Am informația că de la București, adică de la Ilie Bolojan, ar fi ordin ca toate filialele PNL din țară să o angajeze pe Andreea Crețulescu, adică angajată România TV, pentru a face training de comunicare. Este încă o dovadă că Ilie Bolojan joacă murdar cu toată lumea.”