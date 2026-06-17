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Actualitate· 2 min citire
Două TIR-uri s-au izbit frontal pe DN6. Un șofer a murit pe loc, iar alte două persoane au fost rănite
Accident grav în Caraș-Severin
Publicat17 iun. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net
Un accident grav a avut loc miercuri dimineață pe DN6, în apropiere de localitatea Jupa, din județul Caraș-Severin. Două TIR-uri s-au izbit frontal, iar traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.
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