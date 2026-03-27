Decizie bombă în cazul rapperului Wiz Khalifa, condamnat definitiv
Înalta Curte acceptă rejudecarea, dar a respins cererea de suspendare a executării pedepsei
Înalta Curte de Casație și Justiție a României a aproba, în principiu, cerea de rejudecare a dosarului raperului american Wiz Khalifa. Artistul a fost condamnat la închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanța, pentru deținere de droguri de risc, în vederea consumului propriu.
Judecătorii au decis însă să respingă solicitarea de suspendare a executării pedepsei, ceea ce înseamnă că hotărârea Curții de Apel rămâne în vigoare până la finalizarea noului proces. Cauza a fost trimisă către un complet de trei judecători, cu termen stabilit pentru 7 mai 2026.Wiz Khalifa a fost trimis în judecată de DIICOT Constanța în 2025, după ce ar fi consumat cannabis pe scena unui festival din Costinești. Inițial, Tribunalul Constanța i-a aplicat o amendă penală, însă Curtea de Apel a transformat sancțiunea în nouă luni de închisoare cu executare.Decizia Înaltei Curți deschide calea unei noi analize a dosarului, însă nu schimbă, deocamdată, situația juridică a artistului, care rămâne sub efectul condamnării definitive.
Citește și:
- 20:33 - Vladimir Putin deschide ușa către Europa: „Nu excludem apropierea”
- 19:50 - Mesajul naționalei după eșecul cu Turcia: „Avem nevoie de voi să ne ridicăm”
- 18:31 - Bugetul de stat pe 2026, promulgat de Nicușor Dan. Legea intră în vigoare imediat
- 17:54 - Prețurile carburanților azi, 27 martie 2026: unde găsești cea mai ieftină benzină și cât a ajuns litrul la pompă
