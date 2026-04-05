CARAȘ-SEVERIN: Bărbat carbonizat în urma unui incendiu declanșat la un imobil din Reșița

Sursă: Realitatea.net

Poliţiştii continuă cercetările.

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu declanșat la un imobil situat pe un teren viran din municipiul Reşiţa, sâmbătă noapte, a transmis duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.

„La data de 04 aprilie 2026, în jurul orei 00.51, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil situat pe un teren viran din municipiu. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele verificări efectuate au stabilit că, în jurul orei 00.45, ar fi izbucnit incendiul”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Incendiul a fost lichidat de echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraș-Severin, fără a se extinde.

Ancheta continuă

După stingerea incendiului, pompierii au descoperit în interiorul imobilului cadavrul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 47 de ani.

În urma examinării vizuale, nu au fost constatate urme de violenţă, a adăugat IPJ Caraş-Severin.

În acest caz a fost deschis un dosar pentru ucidere din culpă, relatează Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul