Arestări după bătaia dintre clanurile Ștoacă și Toboșaru. Conflictul a continuat și la poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 15:53

Doi membri ai clanului Ștoacă au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost implicați într-o confruntare violentă cu rivalii din clanul Toboșaru, incident petrecut pe bulevardul Metalurgiei, în Sectorul 4 al Capitalei.

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