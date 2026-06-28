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ANM, noi date despre caniculă: cât vor mai dura temperaturile extreme în România

Caniculă

Caniculă

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat28 iun. 2026, 18:42
SursăRealitatea PLUS

Valul de căldură extremă s-a instalat în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de caniculă, care aduc temperaturi sufocante și nopți tropicale. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat, la Realitatea PLUS, care sunt cele mai afecate zone și cât mai durează avertizările meteo.

„...vorbim deja de prima zi în care codul roșu este de interes pentru zona Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Nu în ultimul rând, vorbim de temperaturi, practic în aceste zone, de până la 39-40 de grade Celsius. Am atins deja 39 de grade la Săcuieni, iar în partea, în extremitatea vestică a țării, la multe stații, 37-38 de grade la umbră.

Un cod portocaliu vizează restul țării și un cod galben cele patru județe din partea de sud-est, pentru că și aici așteptăm valori ce caracterizează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, respectiv 34 până la 38 de grade Celsius.

Iar noaptea care urmează va fi una tropicală în bună parte din țară, valori cuprinse între 17 până la 25 de grade Celsius. Trebuie să menționăm pe parcursul zilei și indicele temperatură-umezeală, care va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, dar și temperaturile resimțite de peste 40-41 de grade Celsius”, a declarat specialistul ANM pentru Realitatea PLUS.

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