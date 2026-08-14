Drona căzută în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului, detonată controlat. Anunțul MApN

Publicat 14 aug. 2026, 21:00 Actualizat 14 aug. 2026, 22:33 Sursă Realitatea.Net

Resturile dronei semnalate vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului pentru evaluarea și, dacă este necesar, neutralizarea resturilor.

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