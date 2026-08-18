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Moscova, lovită de cel mai amplu atac cu drone din ultimii doi ani! 620 de aparate lansate în timpul nopții - VIDEO

Drone Moscova / Arhivă Profimedia

Drone Moscova / Arhivă Profimedia

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat18 aug. 2026, 07:52
Actualizat18 aug. 2026, 08:59
SursăRealitatea.Net

Un atac aerian de amploare a vizat regiunea Moscovei în noaptea de luni spre marți, autoritățile ruse susținând că au doborât 180 de drone în apropierea capitalei. În total, aproximativ 620 de aparate fără pilot ar fi fost lansate asupra regiunii, iar atacul s-a soldat cu trei răniți, printre care o fetiță de 10 ani.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat marți dimineață că sistemele ruse de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 180 de drone în regiunea capitalei. El a descris atacul drept unul dintre cele mai ample lansate asupra Moscovei de la începutul războiului.

Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor, inclusiv o fetiță în vârstă de 10 ani. Dronele au lovit mai multe obiective din apropierea capitalei ruse, printre care un depozit al companiei de comerț electronic Wildberries.

Reprezentanții Wildberries au transmis că depozitul a suferit doar pagube minore, după ce fragmente provenite de la drone au lovit unul dintre pereții clădirii.

Potrivit lui Sobianin, aproximativ 620 de drone s-ar fi îndreptat către regiunea Moscovei începând de luni seară și până marți dimineață. În urma atacului, autoritățile ruse au impus temporar restricții asupra zborurilor pe mai multe aeroporturi din zona capitalei.

Atacul are loc în contextul intensificării confruntărilor dintre Rusia și Ucraina, după invazia rusă pe scară largă din februarie 2022.

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