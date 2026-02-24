Realitatea de Caras-Severin - Știri de Ultimă Oră
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Ora 18.00. Nicușor Dan a convocat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe cel al minorităților naționale la Cotroceni
Președintele Nicușor Dan i-a convoacă de urgență, vineri, pe liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni pentru consultări.
Decizie istorică în New York: primarul a blocat majorarea chiriilor pentru aproape un milion de locuințe
PSD lansează un atac dur la adresa PNL, USR și UDMR: „Schimbă regulile doar ca să rămână la putere”
Lovitură de 2 milioane de euro la Corbeanca! Cum au reușit doi suspecți să golească locuința unui afacerist italian
Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor
Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR-UDMR: „Putem lucra cu succes pe urgențele țării”
UE schimbă regulile pentru aderare: Ucraina și Moldova ar putea primi beneficii economice înainte de statutul de membru
Măsuri speciale pe calea ferată: CFR anunță posibile restricții de viteză din cauza caniculei
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