Realitatea de Caras-Severin - Știri de Ultimă Oră

Ora 18.00. Nicușor Dan a convocat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe cel al minorităților naționale la Cotroceni

Ora 18.00. Nicușor Dan a convocat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe cel al minorităților naționale la Cotroceni

Politica

Președintele Nicușor Dan i-a convoacă de urgență, vineri, pe liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni pentru consultări.

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Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Cum recunoști deshidratarea?
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