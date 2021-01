Interventie a pompierilor militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, la un incendiu anunțat prin apel 112, la un adăpost de animale din localitatea Poiana Buchin, într-o zonă greu accesibilă.

La fața locului a fost direcționat un echipaj de 7 pompieri militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 motopompe, personal al SVSU Buchin și un echipaj IPJ.

Focul s-a manifestat la întregul adăpost de animale, un bărbat in vârstă de aproximativ 60 ani autoevacuandu-se, cealaltă persoană, in vârstă de aproximativ 91 ani (tatăl) aflată și ea in interiorul adăpostului, din păcate, decedând in urma incendiului, in flăcări arzând si trei miei și un vițel.

Incendiul este localizat, forțele de intervenție acționează si la această oră pentru lichidarea lui. Cauza probabilă a incendiului este in curs de stabilire.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin