Ieri, 30 septembrie, au avut loc 3 accidente rutiere pe raza județului Caraș-Severin, la care au fost solicitați să intervină pompierii militari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Caransebeș și Reșița.

Primul accident s-a produs in jurul orei 13.10, pe DN 6, în zona localității Armeniș, între doua TIR-uri care transportau floarea soarelui, din fericire neînregistrându-se victime, echipajul de pompieri asigurând măsurile PSI la locul accidentului și curățând carosabilul de substanța uleioasa scursă din cele două autotrenuri.

Al doilea accident, produs in jurul orei 16.41, pe DN 6, in raza localității Sadova Veche, între un TIR și un autoturism cu 2 ocupanți, rezultând două victime, dintre care una din ele in stare de conștiență fiind transportată de urgență la UPU Caransrbeș de către un echipaj SAJ, cea de-a doua victimă fiind descarcerată de echipajul de pompieri, ulterior fiind intubată și transportată în stare de inconstiență la UPU Caransebeș.

Cel de-al treilea accident rutier, a avut loc in jurul orei 17.44, pe DN 58, în localitatea Soceni, între o autocisternă și un autoturism, din fericire neinregistrandu-se victime.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin