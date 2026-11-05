Sorana Cîrstea, o nouă victorie în turneul de la Hong Kong: cât va încasa jucătoarea pentru calificarea în sferturi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 nov. 2026, 17:22

Sorana Cîrstea a trecut de Mary Stoiana în optimile turneului WTA 250 de la Hong Kong și va încasa 7.025 de dolari pentru această etapă.

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