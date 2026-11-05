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Sorana Cîrstea, o nouă victorie în turneul de la Hong Kong: cât va încasa jucătoarea pentru calificarea în sferturi

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 nov. 2026, 17:22

Sorana Cîrstea a trecut de Mary Stoiana în optimile turneului WTA 250 de la Hong Kong și va încasa 7.025 de dolari pentru această etapă.

Tenisista română Sorana Cîrstea, 36 de ani, a urcat în sferturile de finală ale competiției WTA 250 de la Hong Kong, dotată cu premii totale de 283.347 de dolari.

Victorie clară împotriva unei jucătoare de origine română

Cîrstea, care a intrat în turneu ca principala favorită, a învins-o pe americanca Mary Stoiana, 23 de ani și locul 114 WTA, cu scorul de 7-5, 6-1. Accesarea în sferturile de finală aduce jucătoarei o sumă de 7.025 de dolari, precum și 54 de puncte în clasamentul WTA.

Următorul adversar: Alexandra Shubladze

Pentru a ajunge în semifinale, Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Alexandra Shubladze, ocupanta locului 136 mondial, care s-a calificat prin tururile preliminare.

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