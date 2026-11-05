Cristiano Ronaldo se retrage de la naționala Portugaliei! Mesajul emoționant prin care a anunțat despărțirea
Cristiano Ronaldo / Profimedia
Cristiano Ronaldo a anunțat retragerea din naționala Portugaliei după 23 de ani. Starul portughez are 234 de selecții și 146 de goluri.
Cristiano Ronaldo a anunțat că se va retrage din naționala Portugaliei, punând capăt uneia dintre cele mai impresionante cariere din istoria fotbalului internațional. La 41 de ani, superstarul portughez a decis că a venit momentul să încheie aventura începută în urmă cu 23 de ani la reprezentativa țării sale.
Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie 2026, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Fotbalistul a transmis că va renunța la tricoul cu numărul 7 după încheierea acțiunilor naționale din luna noiembrie.
Decizia marchează sfârșitul unei perioade istorice pentru Portugalia. Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale și deține recordul mondial pentru numărul de goluri înscrise și de selecții la nivelul reprezentativelor masculine.
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala Portugaliei
După mai bine de două decenii în care a reprezentat Portugalia la cele mai importante competiții internaționale, Cristiano Ronaldo a decis să pună capăt carierei sale la echipa națională.
În mesajul publicat online, atacantul a vorbit despre dificultatea acestei hotărâri și despre legătura specială pe care o are cu țara sa.
Fotbalistul a explicat că decizia nu a fost una ușoară, fiind influențată atât de rațiune, cât și de sentimentele pe care le are față de reprezentativa Portugaliei.
Ronaldo le-a mulțumit familiei, suporterilor portughezi, colegilor de echipă, antrenorilor și tuturor celor care i-au fost alături în această călătorie.
Starul a transmis și un mesaj de recunoștință pentru oamenii care l-au susținut de-a lungul anilor, subliniind că Portugalia va rămâne întotdeauna o parte importantă a vieții sale.
Retragerea va deveni efectivă după pauza internațională din noiembrie, moment în care fotbalistul va preda tricoul cu numărul 7 pe care l-a purtat în cea mai mare parte a carierei sale.
234 de meciuri și 146 de goluri pentru naționala Portugaliei
Bilanțul lui Cristiano Ronaldo în tricoul Portugaliei este unul impresionant. În cele 23 de ani petrecuți la echipa națională, atacantul a adunat 234 de selecții și a înscris 146 de goluri.
Cele două performanțe reprezintă recorduri mondiale la nivelul echipelor naționale masculine.
Ronaldo a debutat pentru reprezentativa Portugaliei în august 2003, la doar 18 ani. De atunci, a devenit treptat liderul generației sale și unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria țării.
De-a lungul carierei internaționale, a participat la numeroase turnee finale de Campionat European și Campionat Mondial, fiind unul dintre jucătorii decisivi ai Portugaliei în competițiile majore.
Euro 2016 și Liga Națiunilor, cele mai importante trofee cu Portugalia
Cel mai important moment al carierei lui Cristiano Ronaldo la națională a venit în 2016, când Portugalia a câștigat pentru prima dată Campionatul European.
Finala împotriva Franței, disputată pe Stade de France, a rămas una dintre cele mai memorabile partide din istoria fotbalului portughez.
Ronaldo a fost nevoit să părăsească terenul accidentat încă din prima repriză, însă a continuat să-și încurajeze colegii de pe margine. Portugalia s-a impus cu 1-0 după prelungiri, grație golului marcat de Éder.
Un alt succes important a venit în 2019, când lusitanii au câștigat prima ediție a Ligii Națiunilor.
Cristiano Ronaldo a contribuit și la câștigarea celei de-a doua ediții a competiției de către Portugalia, în 2025. Atacantul a înscris în finala împotriva Spaniei, încheiată la egalitate, 2-2, înainte ca portughezii să se impună la loviturile de departajare.
Astfel, Ronaldo încheie aventura la națională cu trei trofee majore: Campionatul European din 2016 și două ediții ale Ligii Națiunilor, în 2019 și 2025.
Cristiano Ronaldo nu se retrage din fotbal
Anunțul făcut de Cristiano Ronaldo vizează exclusiv activitatea sa la echipa națională a Portugaliei. Fotbalistul nu a anunțat retragerea din fotbalul profesionist și își poate continua cariera la nivel de club.
În vârstă de 41 de ani, atacantul continuă să evolueze pentru Al Nassr, formație din Arabia Saudită.
Decizia de a renunța la echipa națională deschide însă un nou capitol în cariera unuia dintre cei mai mari jucători din istoria sportului.
După 234 de meciuri, 146 de goluri și numeroase momente memorabile, Cristiano Ronaldo se desparte de reprezentativa Portugaliei, lăsând în urmă recorduri care vor fi extrem de greu de egalat.
Pentru suporterii portughezi, plecarea sa înseamnă sfârșitul unei generații care a schimbat definitiv istoria fotbalului din această țară.
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