Remiză albă între FC Botoșani și Oțelul Galați, în ultimul meci din etapa 24 din Superligă
FC Botoșani a terminat la egalitate cu Oțelul Galați, 0-0, luni seara, pe Stadionul Municipal din Botoșani, în ultimul meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.
În tur, FC Botoșani s-a impus cu 1-0
Gazdele au dominat autoritar jocul, dar au fost lipsite de inspirație în fața porții.
Cele mai mari ocazii au fost ratate de Mikola Kovtaliuk (53), care a reluat din apropiere pe lângă poartă, și de Zoran Mitrov (65), care a trimis în bară din interiorul careului.
Mihai Bordeianu (80) a avut și e un șut periculos, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.
FC Botoșani a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie, trei egaluri și trei eșecuri, în care nu a marcat niciun gol.
Oțelul a pierdut doar un meci din ultimele șase, având patru victorii și un egal.
