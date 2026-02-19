Baschet. U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României | VIDEO
Baschet. U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României | VIDEO
A fost a cincea finală în care U-BT Cluj-Napoca și CSM Oradea s-au duelat
U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSM Oradea cu scorul de 85-84, la capătul unei finale decise în ultimele secunde.
Cu 30 de secunde înainte de sfârșitul confruntării, cele două formații se aflau la egalitate, scor 84-84.
Daron Russell a obținut două aruncări libere la ultima fază, a transformat-o pe prima și a ratat-o pe a doua, însă punctul marcat s-a dovedit suficient pentru a aduce trofeul echipei clujene.
A fost a cincea finală în care U-BT Cluj-Napoca și CSM Oradea s-au confruntat pentru trofeu, iar formația antrenată de Mihai Silvășan și-a păstrat seria perfectă, câștigând toate cele cinci dueluri directe din ultimul act.
În semifinale, U-BT Cluj-Napoca a trecut de Dinamo, în timp ce Oradea s-a calificat după victoria în fața celor de la CSM Târgu Mureș. Campioana României este la al șaptelea trofeu al Cupei României, după succesele din 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și 2024.
Citește și:
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
- 09:39 - Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
- 18:29 - Cristi Chivu, susținut de Ronaldo la meciul decisiv din Champions League
- 09:36 - FCSB a învins Metaloglobus cu 4-1 și încă speră la play-off
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News