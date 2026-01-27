Rapid a învins UTA, la Arad, cu 2-1, după ce a fost condusă cu 0-1!
Moruțan a debutat la oaspeți
Formaţia Rapid Bucureşti a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa UTA Arad, în etapa a 23-a a Superligii, potrivit Realitatea Sportivă.
Arădenii au deschis scorul prin Coman, în minutul 19, iar Rapid a punctat prin Dobre (43-penalti) şi Bolgado (79).
UTA: Gorcea – Ţuţu (Ţăroi – 83), Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota (Van Durmen – 75), Odada (Mihai – 88), Roman (Iacob – 83) – Costache, Coman (Barbu – 87), Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea
Rapid: Aioani – Manea (Onea – 82), Paşcanu, Kramer (Bolgado – 46), Borza – Hromada (Vulturar – 73), Christensen (Koljic – 73), Grameni – Dobre, Petrila (Moruţan – 62), Paraschiv. Antrenor: Costel Gâlcă
Cartonaşe galbene: Paşcanu (29), Pospelov (87, 90+4) / Bolgado (76)
Cartonaș roșu: Pospelov (90+4)
Meciul a fost arbitrat de Sebastian Colţescu.
În clasament, Rapid a urcat pe locul 2, cu 45 de puncte, iar UTA este pe 8, cu 35 de puncte.
