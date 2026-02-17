Sport· 1 min citire

Programul play-off-ului din Liga Campionilor UEFA: test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

17 feb. 2026, 18:33
Actualizat: 17 feb. 2026, 18:33
Test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

Marți și miercuri se dispută meciurile din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, într-o rundă care propune dueluri spectaculoase și deplasări dificile pentru mai multe formații de top. Printre cele mai complicate misiuni se numără cea a lui Internazionale Milano, care va evolua pe terenul norvegienilor de la Bodø/Glimt.

???? Programul meciurilor – Prima manșă

Marți, 17 februarie

  • ⏰ 19:45 – Galatasaray vs. Juventus

  • ⏰ 22:00 – Benfica vs. Real Madrid

  • ⏰ 22:00 – Borussia Dortmund vs. Atalanta

  • ⏰ 22:00 – AS Monaco vs. Paris Saint-Germain

Miercuri, 18 februarie

  • ⏰ 19:45 – Qarabağ FK vs. Newcastle United

  • ⏰ 22:00 – Bodø/Glimt vs. Internazionale Milano

  • ⏰ 22:00 – Club Brugge vs. Atletico Madrid

  • ⏰ 22:00 – Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Meciurile din manșa a doua sunt programate pe 24 și 25 februarie, când se vor decide echipele calificate în optimile competiției.

✅ Echipe deja calificate în optimi

În faza optimilor de finală și-au asigurat deja prezența primele opt clasate din grupe:

  • FC Barcelona

  • Chelsea

  • Liverpool

  • Tottenham Hotspur

  • Sporting CP

  • Manchester City

  • Arsenal

  • Bayern München

Play-off-ul promite dueluri intense, iar deplasarea Interului în Norvegia este considerată una dintre cele mai dificile provocări ale acestei runde.

