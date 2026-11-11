Istvan Kovacs arbitrează Italia – Franța în Liga Națiunilor

Istvan Kovacs va arbitra duelul Italia – Franța din Liga Națiunilor. Brigada de pe San Siro va include mai mulți oficiali români, inclusiv în camera VAR.
Arbitrul român Istvan Kovacs a primit o delegare importantă în Liga Națiunilor, urmând să conducă partida dintre Italia și Franța, programată joi, de la ora 21:45, pe stadionul San Siro din Milano. Meciul contează pentru Grupa A1 a competiției și va avea o brigadă de arbitraj formată în mare parte din oficiali români.
Centralul Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Szabolcs Kovacs, fratele mai mic al arbitrului central. De asemenea, în camera VAR au fost delegați olandezul Dennis Higler, în calitate de arbitru video, și românul Cătălin Popa, care va ocupa funcția de arbitru asistent video.
Clasamentul Grupei A1 înaintea ultimelor două etape
Înaintea ultimelor două runde din faza grupelor Ligii Națiunilor, Franța se află pe primul loc în Grupa A1, cu 10 puncte. Italia ocupă poziția secundă, cu 7 puncte, fiind urmată de Belgia, cu 6 puncte. Turcia se află pe ultimul loc, fără niciun punct acumulat.
Primele două echipe clasate la finalul fazei grupelor vor obține calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, astfel că duelul dintre Italia și Franța poate avea un rol important în stabilirea ierarhiei finale.