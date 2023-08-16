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Irina Begu, eliminată în primul tur la Cincinnati

Irina Begu, eliminată în primul tur la Cincinnati

Irina Begu, eliminată în primul tur la Cincinnati

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 16 aug. 2023, 10:26

Begu a fost învinsă de Marie Bouzkova, din Cehia

Jucătoarea de tenis Irina Begu, locul 39 mondial,a fost eliminată, marţi, în primul tur la Cincinnati, turneu de aproape 2.800.000 de milioane de dolari.

Begu a fost învinsă de Marie Bouzkova, din Cehia, locul 35 mondial, scor 6-2, 6-2.

Pentru prezenţa în primul tur, Begu va primi 12.848 de dolari şiun punct WTA.

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