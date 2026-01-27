Doliu în hanbalul românesc! A murit o fostă campioană mondială

A fost legitimată la Confecția București și la Rapid București

Fosta campioană mondială la handbal feminin Constanța Dumitrescu s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, a anunțat, marți, Federația Română de Handbal, pe site-ul oficial.

„Dumitrescu Constanța, campioană mondială cu echipa națională a României în 1962, s-a stins din viață. De-a lungul carierei, a fost legitimată la Confecția București și la Rapid București, contribuind semnificativ la performanțele cluburilor și ale echipei naționale. Palmaresul său rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare de handbaliste. Federația Română de Handbal transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o”, se arată în comunicatul FRH.

De asemenea, și Clubul Sportiv Rapid București și-a exprimat tristețea pentru pierderea fostei jucătoare a echipei giuleștene: „Campioană mondială cu România în anul 1962 și una dintre figurile emblematice ale handbalului românesc, Constanța Dumitrescu a îmbrăcat cu mândrie și tricoul Rapidului, unde a contribuit prin talentul, dăruirea și spiritul ei de luptătoare la prestigiul clubului nostru. A fost un exemplu de profesionalism și pasiune pentru sport, lăsând o amprentă puternică asupra generațiilor care i-au urmat. Rapid București se înclină cu respect în fața memoriei sale și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”.

Tot luni s-a stins din via și fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, la vârsta de 91 de ani.

Maria Scheip-Constantinescu a fost triplă campioană mondială cu echipa națională a României, cucerind titlurile supreme în 1956 și 1960 la handbal în 11, precum și în 1962 la handbal în 7. La nivel de club, a fost legitimată de-a lungul carierei la Progresul Brașov, Rapid București (1958-1968) și Progresul București (1968-1974).