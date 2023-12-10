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Sport· 2 min citire
David Popovici a câștigat medalia de bronz în proba de 100 de metri liber, la Campionatul European de înot
David Popovici a câștigat medalia de bronz în proba de 100 de metri liber, la Campionatul European de înot
David Popovici fusese înregistrat cu al doilea timp din serii
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