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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în bazine hidrografice din cinci județe, până la miezul nopții

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat23 iul. 2026, 11:31
SursăRealitatea.Net

Hidrologii au emis, joi, o atenționare Cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții râuri din cinci județe.

Care sunt râurile vizate

Potrivit hidrologilor, între orele 10:00 - 00:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni,

  • Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova),

  • Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița).

Fenomene hidrologice similare sunt prognozate în același interval și pe râurile din Dobrogea, de pe raza județelor Constanța și Tulcea.

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