Sport· 1 min citire

David Popovici a câştigat două medalii de aur la reuniunea Euro Meet din Luxemburg

David Popovici a câştigat două medalii de aur la reuniunea Euro Meet din Luxemburg

David Popovici a câştigat două medalii de aur la reuniunea Euro Meet din Luxemburg

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 29 ian. 2024, 10:26

Popovici a stabilit un nou record al competiţiei

Înotătorul român David Popovici a câştigat medalii de aur în probele de 100 şi 200 m liber la reuniunea internaţională Euro Meet de la Luxemburg.

Popovici a stabilit un nou record al competiţiei în proba de 100 m liber, cu timpul de 48 sec 01/100. El a fost urmat în clasamentul final de portughezul Ribeiro, 48 sec 67/100, şi de sârbul Andrej Barna, 48 sec 70/100.

David Popovici deţine recordul mondial în această probă, 46 sec 86/100, din 13 august 2022.

Sâmbătă, David Popovici a câştigat proba de 200 m liber cu timpul de 1 min 46 sec 19/100, devansându-i pe sârbul Velimir Stjepanovic, 1 min 47 sec 84/100, şi pe francezul Hadrien Salvan, 1 min 48 sec 82/100.

Popovici a anunţat că nu va participa la Campionatele Mondiale de nataţie care vor avea loc la Doha, în perioada 2-18 februarie.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe