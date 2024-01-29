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Sport· 1 min citire
David Popovici a câştigat două medalii de aur la reuniunea Euro Meet din Luxemburg
David Popovici a câştigat două medalii de aur la reuniunea Euro Meet din Luxemburg
Popovici a stabilit un nou record al competiţiei
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