Cu Robert Lupu pe bancă, România s-a calificat în Elite Round-ul pentru CM 2020!

Deja calificată în Elite Round-ul Cupei Mondiale 2020 după ce Albania și Olanda au remizat azi, România a pierdut cu Kazahstan, 2-4, în ultima partidă din grupa de Main Round găzduită de Sala Polivalentă din Piatra Neamț.

Au marcat pentru noi, în meciul cu una din marile forțe ale futsalului mondial, Savio și Cristi Matei. Naționala de futsal a României este antrenată de către reșițeanul Robert Lupu.

CLASAMENT FINAL

Kazahstan 9p (+11) ROMÂNIA 4p (0) Olanda 2p (-5) Albania 1p (-6)

Pe 7 noiembrie, la Nyon, va avea loc tragerea la sorți pentru ultima fază a preliminariilor CM 2020, faza Elite Round.Cele 16 echipe calificate vor fi împărțite în 4 grupe, fiecare găzduită de o țară. Se califică direct la Mondiale câștigătoarele grupelor, în vreme ce locurile secunde vor disputa un play-off tur-retur (9-12 aprilie 2020), pentru a oferi ultimele 2 echipe calificate.Turneul final va fi găzduit de Lituania în perioada 12 septembrie – 4 octombrie 2020.