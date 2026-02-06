Cristi Chivu, contract de top la Inter. Cât câștigă românul după ascensiunea fulgerătoare pe banca milanezilor

Cât câștigă românul după ascensiunea fulgerătoare pe banca milanezilor

Cristian Chivu (45 de ani) traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale de antrenor, după ce a reușit să-i impresioneze rapid pe conducătorii lui Inter Milano.

În mai puțin de un an de când a preluat echipa de pe stadionul „Giuseppe Meazza”, tehnicianul român și-a consolidat poziția și a obținut un nou contract mult mai avantajos.

Rezultatele pozitive și modul în care a reușit să redreseze echipa au convins conducerea clubului să-i ofere un salariu semnificativ mai mare, semn că Inter mizează pe el pe termen lung. Surse din presa italiană susțin că veniturile lui Chivu au crescut considerabil, reflectând încrederea totală pe care oficialii o au în proiectul său.

Un moment important al parcursului său a venit odată cu calificarea în semifinalele Cupei Italiei, după victoria cu 2-1 în fața celor de la Torino. Acesta este primul astfel de rezultat major obținut de Chivu ca antrenor la nivel de seniori.

Inter își va afla adversara din semifinale după confruntarea dintre Napoli și Como, programată pe 10 februarie, de la ora 22:00, iar așteptările sunt tot mai mari în privința parcursului echipei.

După acest succes, fostul director sportiv Walter Sabatini a avut numai cuvinte de laudă pentru tehnicianul român, subliniind impactul său rapid asupra grupului.

„Ne-am convins de calitatea lui. Chivu a făcut magie. Lucrează pentru club și alături de club. A redresat echipa, și-a asumat o responsabilitate uriașă și a reușit să-i facă pe jucători să creadă. Cred că va rămâne la Inter mulți ani de acum înainte”, a declarat Sabatini, citat de presa italiană.

Ascensiunea rapidă a lui Cristian Chivu confirmă faptul că fostul căpitan al naționalei României se impune tot mai mult în fotbalul mare și ca antrenor, nu doar ca fost jucător de top.