Baschet. USA Stars a câștigat NBA All-Star Game

Echipa USA Stars a câștigat duminică seară cea de-a 75-a ediție a NBA All-Star Game, disputată la Intuit Dome din Inglewood, iar Anthony Edwards a fost desemnat MVP-ul evenimentului, după ce a înscris 32 de puncte în cele trei meciuri ale mini-turneului.

NBA a introdus în acest an un nou format competițional, „Statele Unite contra Restul Lumii”, în încercarea de a revitaliza un eveniment care, în ultimele sezoane, pierduse din intensitate și atractivitate. Schimbarea s-a dovedit inspirată, All-Star Game-ul fiind disputat sub forma unui mini-turneu cu trei echipe și meciuri de câte 12 minute.

În primul duel, USA Stars a trecut la limită de Team World, scor 37–35. Pentru selecționata internațională, Victor Wembanyama a fost titular pentru prima dată într-un All-Star Game și a marcat 14 puncte în primul meci, apoi 19 în al doilea.

Team World a fost însă eliminată de USA Stripes, echipă condusă de Kawhi Leonard, autor a 31 de puncte. În finală, USA Stars, cu Anthony Edwards, Cade Cunningham și Tyrese Maxey în prim-plan, s-a impus categoric în fața USA Stripes, scor 47–21, în echipa căreia a evoluat și LeBron James, în vârstă de 41 de ani.

Evenimentul a atras numeroase personalități în tribunele Intuit Dome, printre care Barack Obama și Michelle Obama, Julius Erving, prințul Harry și Meghan Markle, dar și actrița Teyana Taylor. După mai mulți ani de critici legate de lipsa de competiție, noul format pare să fi redat All-Star Game-ului miza și energia care l-au consacrat.