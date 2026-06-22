Arena Națională, în continuare indisponibilă pentru fotbal. Probleme mari pentru FCSB și Dinamo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 11:18

Arena Națională din București va rămâne indisponibilă pentru meciurile de fotbal și la începutul noului sezon din SuperLigă, ceea ce creează noi dificultăți pentru cluburile din Capitală, inclusiv FCSB și Dinamo București.

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