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Vântul se intensifică în sud-estul țării: cod galben pentru șapte județe, cu rafale de până la 70 km/h

Cod galben vânt

Cod galben vânt

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Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 28 sept. 2026, 08:07

Meteorologii au emis luni, 28 septembrie, o avertizare de cod galben pentru șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde vântul va sufla puternic până la ora 20:00. Alerta se adaugă unui avertisment mai amplu, emis duminică și valabil până marți seara.

Vânt puternic în sud-estul României: ce anunță ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben care intră în vigoare luni, 28 septembrie, la ora 10:00, și rămâne valabilă până la ora 20:00. Specialiștii se așteaptă la intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

ANM precizează că mesajul poate fi actualizat, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.

Care sunt județele sub cod galben

Avertizarea de astăzi se aplică în:

  • Vrancea

  • Galați

  • Buzău

  • Brăila

  • Ialomița

  • Tulcea

  • Constanța

O altă doua avertizare, valabilă până marți

Duminică, meteorologii au transmis un alt cod galben de vânt, cu un interval de valabilitate mai lung, până pe 30 septembrie, ora 20:00. Această atenționare vizează o zonă considerabil mai întinsă.

Unde va bate vântul mai tare

Potrivit prognozei, intensificările temporare ale vântului vor fi resimțite în:

  • sudul Moldovei;

  • Dobrogea;

  • cea mai mare parte a Munteniei.

Rafalele vor avea, în general, între 45 și 55 km/h.

Carpații de Curbură, cea mai expusă zonă

Cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona Carpaților de Curbură, unde viteza vântului poate ajunge la 55...75 km/h.

Sfaturi practice

Un cod galben nu indică un pericol major, dar cere atenție sporită, mai ales în zonele deschise și pe drumurile expuse.

  • nu parcați și nu vă adăpostiți sub copaci, schele sau panouri publicitare;

  • puneți la adăpost obiectele ușoare de pe terase și balcoane;

  • reduceți viteza la volan și fiți atenți la rafalele laterale, în special pe poduri și în câmp deschis;

  • verificați periodic informările ANM pentru eventuale schimbări de cod.

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