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Orele de liniște în bloc pot fi extinse. Ce reguli pot impune asociațiile de proprietari
FOTO: Pixabay.com
Asociațiile pot stabili intervale suplimentare de liniște, însă regulamentul blocului nu poate modifica sancțiunile prevăzute de legislația națională.
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