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Guvernul Mureșan prinde contur! Premierul desemnat anunță când va prezenta lista miniștrilor

Siegfried Muresan

Siegfried Muresan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 15:42

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, că lista completă a viitorului Cabinet va fi prezentată până la finalul zilei.

PNL, USR și UDMR urmează să își valideze nominalizările în structurile de conducere ale partidelor, înainte de anunțarea componenței Guvernului.

Cabinetul, anunțat până la finalul zilei

Siegfried Mureșan a precizat că cele trei partide care susțin formarea Guvernului vor finaliza vineri procedurile interne pentru desemnarea miniștrilor.

„În cursul acestei după-amieze, cele trei partide - PNL, USR și UDMR - își vor valida miniștrii în organele statutare și până la finalul zilei vom anunța întreg Cabinetul de miniștri”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan a mai anunțat că viitorul Executiv va avea trei vicepremieri, fiecare dintre aceștia urmând să aibă și un portofoliu ministerial.

Programul de guvernare, finalizat în paralel

Lista miniștrilor este pregătită în paralel cu forma finală a programului de guvernare. Mureșan a anunțat anterior că documentul va conține peste 300 de măsuri concrete și că va fi transmis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat a spus că este disponibil pentru o discuție cu Grindeanu în Parlament, după ce programul de guvernare va fi finalizat.

Urmează audierile în Parlament

După definitivarea listei, miniștrii propuși ar urma să fie audiați în comisiile parlamentare. Calendarul discutat indică audieri la începutul săptămânii viitoare și un vot de învestitură ulterior.

PNL, USR și UDMR susțin Cabinetul Mureșan, însă cele trei formațiuni nu dețin singure numărul de voturi necesar pentru învestirea Guvernului. Situația sprijinului parlamentar rămâne, astfel, una dintre problemele care trebuie clarificate înaintea votului din Parlament.

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