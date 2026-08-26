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Scumpiri peste scumpiri. Românii spun că nu mai fac față prețurilor

Piață din România

Piață din România

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat26 aug. 2026, 13:04
Actualizat26 aug. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS

În piețe, realitatea scumpirilor se vede direct la tarabă. Producătorii spun că au ajuns în situația în care muncesc luni întregi pentru marfă, iar la final fie o vând pe nimic, fie o aruncă pentru că nu mai au cui să o dea. De cealaltă parte a tarabei, cumpărătorii fac calcule înainte să pună fiecare produs în sacoșă. Pentru tot mai mulți, luna începe cu aceeași întrebare: la ce mai renunțăm?

Bani mai puțini, prețuri mai mari. Românii, la capătul puterilor

Mâncare, facturi, utilități, aproape toate cheltuielile de zi cu zi apasă tot mai greu pe bugetul familiilor din România. La cumpărături, oamenii spun că nu mai pot face față ritmului în care cresc prețurile. Sacoșa se umple mai greu, în timp ce nota de plată crește.

Și, în timp ce cumpărătorii spun că prețurile sunt prea mari, producătorii vin cu o altă realitate. Aceștia spun că sunt nevoiți să reducă prețurile sau, în cele din urmă, să arunce marfa.

Pentru mulți români, salariul se termină înaintea lunii. Banii care înainte ajungeau pentru cumpărături obișnuite se împart acum cu grijă, iar oamenii spun că au ajuns să renunțe rând pe rând la lucruri pe care altădată și le permiteau.

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