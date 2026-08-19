Noua lege a salarizării, criticată dur de CSM: „Puterea judecătorească este vădit dezavantajată”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 15:40

Consiliul Superior al Magistraturii critică în termeni duri forma actuală a proiectului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și susține că noua grilă riscă să afecteze statutul constituțional al puterii judecătorești.

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