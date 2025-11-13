Prețurile carburanților au sărit în aer. Motorina, cea mai mare cotație de la începutul anului

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Prețul motorinei a atins cel mai mare nivel din ultimul an, iar cel al benzinei urmează o evoluție similară, potrivit datelor statistice. Situația este cu atât mai dramatică în contextul în care guvernul este presat să găsească o soluție pentru ieșirea de pe piață a companiei Lukoil — un eveniment care ar putea duce la o nouă scumpire a carburanților.