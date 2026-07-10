Anchetă Realitatea: otrava ascunsă din alimentele consumate zilnic. Românii, campioni la zahăr în UE

Publicat 10 iul. 2026, 08:33 Sursă Realitatea PLUS

România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de zahăr. Inamicul alb, pe care îl regăsim acum pe aproape toate etichetele de la raft, crește tot mai mult riscul de îmbolnăvire și bineînțeles, duce la apariția obezității. Grăsimea se așază pe organe și distruge treptat întregul organism. În țara noastră, bolile cardiovasculare au o incidență de 2,5 ori mai mare decât media europeană și reprezintă principala cauză de mortalitate, conform Realitatea PLUS.

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