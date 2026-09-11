Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri

Publicat 11 sept. 2026, 11:45 Actualizat 11 sept. 2026, 11:47

Într-un nou episod al podcastului „Ceva-n PLUS”, Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri și despre reacția soției sale la planurile sale de ascensiune.

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