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Permisul auto, condiționat de reguli medicale mai stricte. Ministerul Sănătății propune schimbări majore
FOTO: Arhivă
Ministerul Sănătății pregătește modificarea condițiilor medicale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.
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