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O bucată din statuia zeului medicinei din Roma Antică, descoperită la Alba Iulia | VIDEO

FOTO: alba24.ro

FOTO: alba24.ro

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 08:25

Un fragment de statuie care îl reprezintă pe Aesculapius a fost scos la lumină

Arheologul doctorand Ioan Muntean a explicat importanța descoperirii, menționând că mica statuetă a fost găsită într-o încăpere ce pare să fi făcut parte dintr-o locuință civilă. Deși fragmentară, piesa ar fi putut aparține unui grup statuar mai complex.

Această prezență într-un spațiu domestic indică o preocupare personală, posibil familială, pentru protecția împotriva bolilor, o devoțiune privată față de zeul tămăduitor, menit să apere membrii casei, potrivit alba24.ro.

Credință domestică și ritualuri de vindecare

Conform arheologului, ritualurile antice de vindecare legate de Aesculapius aveau loc de regulă în temple, unde se practica incubația: bolnavii dormeau acolo cu credința că zeul le va apărea în vis și le va oferi remediul.

Descoperirea de la Alba Iulia demonstrează, însă, și o latură privată, domestică a acestui cult. Găsirea acestei reprezentări atestă legătura strânsă a locuitorilor anticului Apulum cu divinitățile protectoare ale sănătății.

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