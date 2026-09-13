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Fostul luptător K1 „Tolea” Ciumac, arestat preventiv după o bătaie în Centrul Vechi
FOTO: Arhivă
Incidentul violent s-a petrecut în fața unui local din Capitală și s-a lăsat cu intervenția forțelor de ordine.
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