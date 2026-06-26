Măsuri speciale pe calea ferată: CFR anunță posibile restricții de viteză din cauza caniculei

Publicat 26 iun. 2026, 13:13 Sursă realitatea.net

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță că, în perioada vineri–luni, ar putea introduce limitări temporare de viteză pe anumite secții de circulație, în contextul temperaturilor extreme prognozate. Măsura are caracter preventiv și urmărește menținerea siguranței traficului feroviar.

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