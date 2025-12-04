MAE: Lukoil își poate continua activitatea în România și poate plăti salarii până în 2026, fără a trimite bani în Rusia

MAE: Lukoil își poate continua activitatea în România

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, anunță că benzinăriile Lukoil pot opera în continuare în România, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, conform noii licențe 128B emise de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al SUA.

Ea subliniază că această decizie oferă predictibilitate angajaților companiei și garantează securitatea energetică, fără a permite fluxuri financiare către Rusia.

„Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licenţa 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia. (…)

Știu că sunt mulţi angajaţi şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu", a transmis ministrul pe platforma X.

Potrivit acesteia, licența permite funcționarea legală a companiei în România și oferă cadrul necesar pentru o eventuală vânzare sau lichidare a operațiunilor către alți operatori, în perioada de tranziție.

Oana Țoiu precizează că transferul de fonduri sau profituri către Rusia rămâne strict interzis: „Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct”.

SUA au anunțat pe 22 octombrie extinderea sancțiunilor împotriva principalelor companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, în contextul lipsei unui angajament real al Moscovei față de procesul de pace în Ucraina.

De această dată, măsurile au fost extinse și asupra filialelor și companiilor în care cele două giganturi energetice dețin peste 50% din acțiuni, direct sau indirect.