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Loto 20 septembrie: Au fost extrase numerele câștigătoare la tragerile de duminică

Loto

Loto

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 19:08

Duminică, 20 septembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Jucătorii au avut la dispoziție premii importante, după ce mai multe categorii de câștiguri au acumulat reporturi consistente.

Rezultatele Loto de duminică, 20 septembrie

La tragerea Loto 6/49, numerele câștigătoare au fost:

Loto 6/49: 46, 21, 2, 16, 5, 22

La Noroc, numărul câștigător a fost:

Noroc: 3042083

La Joker, numerele extrase au fost:

Joker: 30, 34, 29, 24, 26 + 3

La Noroc Plus, numărul câștigător a fost:

Noroc Plus: 865446

La Loto 5/40, numerele câștigătoare au fost:

Loto 5/40: 3, 9, 8, 38, 21, 40

La Super Noroc, numărul câștigător a fost:

Super Noroc: 521007

Reporturi de milioane de lei la Loto 6/49 și Joker

Înaintea tragerilor de duminică, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrase un report de peste 8,53 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,62 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășise 56.100 de lei.

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