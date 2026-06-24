Laude pentru România de la vârful NATO: „A trebuit să reducă traficul aerian pentru a ajuta misiunea”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 13:21

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că înțelege criticile formulate de președintele american Donald Trump la adresa nivelului de implicare al unor state membre ale alianței, însă a subliniat că numeroși aliați europeni au contribuit activ la operațiunile militare conduse de Statele Unite. Printre exemplele oferite s-a numărat și România.

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