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Alertă aeriană la graniță pentru a treia oară în 24 de ore. Două aeronave Eurofighter britanice au fost ridicate de la sol
FOTO: Profimedia
Publicat31 iul. 2026, 07:24
SursăRealitatea.Net
Ministerul Apărării Naționale anunță că, în timpul nopții, sistemele radar au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. După dispariția acestora de pe radare, în zona de pe teritoriul ucrainean au fost auzite explozii. MApN subliniază că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian al României.
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