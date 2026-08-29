După tragedia din Nepal, specialiștii avertizează: 15 milioane de oameni sunt expuși inundațiilor glaciare

Publicat 29 aug. 2026, 16:27 Sursă Realitatea.Net

Cel puțin 626 de persoane au murit, iar peste 2.400 sunt date dispărute în urma inundațiilor devastatoare din Nepal. În timp ce operațiunile de salvare continuă în munți, cercetătorii avertizează că topirea accentuată a ghețarilor din cauza schimbărilor climatice transformă lacurile glaciare în adevărate bombe cu ceas, punând în pericol iminent viața a peste 15 milioane de oameni la nivel global.

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