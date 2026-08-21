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Deținutul evadat din Baia Mare a fost prins după două zile de căutări

Deținutul evadat a fost prins

Deținutul evadat a fost prins

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 21 aug. 2026, 15:14

Deținutul de 28 de ani Dorel Dorin Moldovan, aflat în custodia Penitenciarului Baia Mare, a fost prins vineri de polițiști, la două zile după ce a evadat de la un punct de lucru exterior din municipiu.

Fuga a avut loc miercuri, 19 august, în zona Liceului „Emil Racoviță”. Înainte de a părăsi locul de muncă, bărbatul le-ar fi spus colegilor că „merge acasă să-și omoare soția”.

Autoritățile au organizat imediat căutări intense, mobilizând efective de polițiști, jandarmi și polițiști de penitenciare. În urma unor informații obținute pe timpul nopții și a două razii cu efective mărite, evadatul a fost depistat ascunzându-se pe un teren viran din apropierea municipiului Baia Mare.

Acesta a fost imobilizat fără incidente și preluat de autorități.

Poliția a precizat că partenera bărbatului a fost permanent în siguranță, fiind asigurate măsuri speciale de supraveghere. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a mulțumit tuturor celor implicați în misiune, inclusiv cetățenilor care au furnizat informații utile.

Cazul a generat îngrijorare în comunitate, dar a fost soluționat rapid datorită cooperării între instituții.

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