Mobilizare pentru incendiul din Domogled: 16 pompieri hunedoreni merg în Caraș-Severin să lupte cu focarele

Alți 16 pompieri din județul Hunedoara au fost mobilizați luni, 5 octombrie, pentru a interveni la incendiul care continuă să afecteze Parcul Național Domogled–Valea Cernei, în județul Caraș-Severin.
Noua echipă se alătură salvatorilor veniți din mai multe județe, după ce focul semnalat pe 2 septembrie continuă să fie combătut în teren.
16 pompieri pleacă în Caraș-Severin
Modulul trimis din Hunedoara este format din 16 pompieri și este coordonat de locotenent-colonelul Claudiu Bibarț.
Salvatorii vor participa la operațiunile de localizare și stingere a focarelor, alături de echipele care intervin deja în zona montană din Parcul Național Domogled–Valea Cernei.
Misiunea se desfășoară într-un teren dificil, cu zone stâncoase, diferențe mari de nivel și porțiuni în care accesul echipelor terestre este foarte dificil sau imposibil.
Incendiul continuă de peste o lună
Focul a fost semnalat pe 2 septembrie, după ce în aceeași zonă fusese înregistrat un alt incendiu, în perioada 9-25 august.
Primul incendiu a fost lichidat după 14 zile de intervenții terestre și aeriene, însă un al doilea focar a apărut la scurt timp și continuă să fie monitorizat și combătut. Până la sfârșitul lunii septembrie, la misiune participaseră peste 270 de pompieri, alături de personal silvic și reprezentanți ai administrației parcului.
Elicopterele intervin din aer
Condițiile din teren au impus folosirea resurselor aeriene pentru a ajunge la focarele aflate în zone inaccesibile. Potrivit unui bilanț al intervenției, elicopterele au efectuat sute de aruncări cu apă în timpul operațiunilor de stingere.
Pe 1 octombrie, trei elicoptere Black Hawk au executat 107 aruncări cu apă preluată din lacul Prisaca. Intervenția aeriană este necesară în special în sectoarele în care pompierii nu pot ajunge în siguranță pe cale terestră.
Misiune dificilă pentru echipele de intervenție
Pompierii trebuie să localizeze focarele, să împiedice extinderea incendiului și să limiteze suprafața afectată. Mobilizarea succesivă a echipajelor din mai multe județe permite schimbarea efectivelor și continuarea intervenției într-o zonă în care condițiile de teren îngreunează operațiunile.
Cei 16 pompieri hunedoreni vor sprijini echipele aflate deja în Parcul Național Domogled–Valea Cernei în următoarea etapă a misiunii.